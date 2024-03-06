"У них есть сюрпризы в запасе" – Госдеп прокомментировал уничтожение ВСУ российского корабля

Украинцы не раз это показывали – об этом заявил во время брифинга во вторник 5-го марта спикер Государственного департамента Мэтью Миллер.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Недавно в Черном море они потопили очередной российский корабль. Поэтому я думаю, у них есть сюрпризы в запасе, ждем их с нетерпением", — добавил Миллер.

В ночь на 5 марта, по сообщению Главного управления разведки Украины спецподразделением ГУР МО Украины “Group 13” был потоплен патрульный корабль ЧФ РФ «Сергей Котов». В результате удара морскими дронами "Magura V5" российский корабль получил повреждения корма, правого и левого бортов.

Напомним, в ночь на 5 марта оккупантов в Крыму атаковали дроны. Во время атаки в районе Керчи был поражен вражеский патрульный катер "Сергей Котов". Источники в ГУР сообщили, что судно полностью уничтожено, а судьба экипажа еще уточняется.