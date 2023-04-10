У окупантов наблюдается кадровый голод: привлекают работников из РФ и забирают у коллаборантов загранпаспорта

Несмотря на ротации российских работников разных сфер на временно оккупированные территории Украины, у оккупантов остаются проблемы со специалистами среднего звена.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

После неудачных попыток россиян привлечь местное население к сотрудничеству, они наладили систему командировок на ВОТ работников из России.

Большинство руководящих должностей в оккупационных администрациях и структурах почти сразу заняли россияне. Однако остаются серьезные проблемы с работниками среднего звена. Россияне постоянно ищут работников среди местных, однако это не работает и оккупанты должны применять значительно более тяжелый и ресурсно более дорогой процесс командировок на ВОТ работников из России.

Местные гауляйтеры уже чувствуют нарастание напряжения и для того, чтобы и те коллаборанты, которые уже работают на россиян, не сбежали, у них изымают загранпаспорта. В частности такую практику начали применять в отношении Мелитопольских коллаборантов. Центр национального сопротивления призывает местных коллаборантов пойти на сотрудничество с украинскими силами обороны. Ведь когда вы перестаете быть нужными для россиян, шансы на выживание значительно уменьшаются.

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Напомним, участники группы "Сопротивление Nации" записали видео с предупреждением предателей Украины в Донецкой области и заявили, что коллаборанты найдут единственную "награду", которой заслуживают — с ними разберутся украинские партизаны.

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