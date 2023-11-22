У Орбана появились условия для разблокирования помощи Украине: что требует

Венгрия продолжает блокировать помощь от ЕС. Теперь вокруг этого у Орбана появились новые требования, которые он передал главе Европейского Совета Шарлю Мишелю.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил заблокировать всю помощь ЕС для Украины, а также будущее вступление страны в Евросоюз, если лидеры союза не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки Киева.

Об этом говорится в письме Орбана, адресованном главе Европейского Совета Шарлю Мишелю, пишет Politico.

Венгерский лидер заявляет, что никакие решения о финансировании для Украины, начале переговоров о вступлении в ЕС или последующих санкций против России не могут быть приняты до тех пор, пока не состоится "стратегическая дискуссия" во время встречи лидеров в Брюсселе в середине декабря.

"Европейский Совет должен подвести итоги реализации и эффективности нашей нынешней политики в отношении Украины, включая разные программы помощи", — пишет Орбан в письме.

Он также спрашивает, почему Европа должна продолжать поддерживать Украину в то время, когда США, предоставившие основную часть военной помощи Киеву, могут отказать в поддержке из-за партийных споров.

"Европейский Совет должен провести откровенную и открытую дискуссию о реалистичности стратегических целей ЕС в Украине. Считаем ли мы все еще реалистично достижимы эти цели? Эта устойчивая стратегия без мощной поддержки со стороны США? Можем ли мы воспринимать постоянную поддержку со стороны США как должное? Как мы представляем архитектуру безопасности Европы после войны?" – говорится в письме Орбана.

Орбан также заявляет, что "Европейский Совет не в состоянии принять ключевые решения относительно предложенных гарантий безопасности или дополнительной финансовой поддержки Украины, одобрить дальнейшее усиление режима санкций ЕС или договориться о предстоящем процессе расширения, если не будет найден консенсус относительно нашей будущей стратегии по Украине".

Напомним, ранее премьер Венгрии Виктор Орбан дал задачу своему государственному секретарю объявить о новых национальных консультациях, которые, скорее всего, будут полными манипулятивных вопросов об Украине и ее членстве в ЕС.

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