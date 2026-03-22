У Орбана устроили истерику из-за статьи об инсценировке покушения Кремлем и набросились на Украину

Венгерские чиновники устроили резкую публичную реакцию на расследование американского издания The Washington Post , в котором говорится о возможных сценариях инсценированного покушения на премьер-министра Виктора Орбана, якобы связанных с российскими спецслужбами.

Об этом пишет Telex .

По данным издания, внутренний документ российской внешней разведки (СВР) мог содержать предложения по радикальным шагам по сохранению власти Орбана, в частности – идею инсценировки нападения. Эту информацию, как утверждается, получили и подтвердили европейские разведчики.

На этом фоне венгерский оппозиционный политик Петер Мадьяр заявил, что подобные данные не стали для него неожиданностью. Он также подверг резкой критике министра иностранных дел Петера Сийярто, которого в материале подозревают в регулярных контактах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время встреч ЕС. По словам Мадяра, это означает, что российская сторона могла получать информацию по переговорам фактически в режиме реального времени.

"Это не только измена Венгрии, но и Европы", - подчеркнул политик.

В то же время официальный Будапешт категорически отрицал изложенные в статье утверждения. Правительство Венгрии назвало материал "украинской пропагандой" и обвинило Киев в распространении дезинформации. В частности, там заявили, что президент Украины Владимир Зеленский якобы раньше позволял себе угрозы в адрес венгерского премьера.

Министр иностранных дел Петер Сийярто также отверг обвинения, назвав их "абсурдными теориями заговора", которые, по его словам, продвигают украинские медиа и их союзники в Венгрии.

Скандал разворачивается на фоне предвыборной кампании в Венгрии и растущего напряжения в отношениях между Будапештом и Киевом.

