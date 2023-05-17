У Орбана заявили, что Евросоюз и НАТО "стали де-факто стороной войны в Украине"

Будапешт обвиняет ЕС в том, что он "дрейфует на грани войны".

Представитель правительстваВенгрии Золтан Ковач опубликовал колонку под названием "Европейский Союз и НАТО де-факто стали стороной войны в Украине". Произошло это, по его словам, из-за поставок вооружения ВСУ.

Ковач опубликовал блог на сайте About Hungary.

В ней он пишет об исследовании приближенного к венгерскому правительству института Századvég, утверждающего, что решение ЕС финансировать потребности Украины в летальном вооружении и оборудовании "делает его фактической стороной российско-украинского конфликта. Он подчеркивает, что якобы "Европейский Союз нарушил идеалы и идеалы принципы своих нравственных устоев".

По словам Ковача, финансирование поставок оружия в Украину через Европейский фонд мира знаменует собой отход ЕС от его предыдущих целей. Мол, теперь страны ЕС "непосредственно поддерживают одну из сторон конфликта, подрывая его предварительный акцент на поддержке мира на своей территории".

"Это жутко напоминает поговорку о том, что история повторяется, поскольку в то время как остальной мир не рассматривает оружие как возможное разрешение большинства конфликтов, Европа, которая когда-то была отправной точкой мировых войн, снова накапливает летальное оружие", — говорится в публикации.

Что больше – Ковач обвинил ЕС в том, что он "дрейфует на грани войны". Ведь, по его словам, таким образом относятся глобальные интересы выше интересов собственного сообщества.

"Вот почему Венгрия, как и многие другие страны мира, выступает за мир. Потому что только мир является единственным решением для успешного прекращения кровопролития и остановки этого бессмысленного насилия, которое стоит жизни тысячам людей", – заявил представитель правительства Венгрии.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно подверг критике Европейский союз и поставил под сомнение целесообразность его существования. Орбан требует от ЕС отменить санкции против России, наложенные за агрессию против Украины. Он также обвиняет Брюссель в углубленных рецессиях. В Венгрии и призывает перестать помогать Украине.

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