У Орбана заявили, что Трамп должен позвонить Путину: детали

В Венгрии считают, что все каналы связи с агрессорской Россией должны быть восстановлены.

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп должен позвонить по телефону диктатору РФ Владимиру Путину, чтобы открыть линию связи с Москвой и способствовать прекращению огня в Украине.

Об этом заявил политдиректор и советник венгерского премьера Виктора Орбана-Балаж Орбан в интервью агентству Bloomberg.

По его словам, как только представится возможность, все каналы связи с агрессорской Россией должны быть восстановлены. Впрочем, политик считает, что заявление Трампа о его способности "завершить войну через 24 часа", вероятно, будет трудным процессом.

"Миротворческий процесс – это, с дипломатической точки зрения, очень сложный вопрос, который должен состоять прежде всего в восстановлении каналов связи, а затем – в разговоре о краткосрочном прекращении огня. Чем раньше мы это начнем, тем лучше для всех", – сказал Балаж Орбан.

По его словам, венгерский и американский лидеры, неоднократно хваставшиеся дружескими отношениями, уже поговорили по телефону после победы Трампа на выборах.

В свою очередь, в Bloomberg считают, что Виктор Орбан уже высказал идею пересмотра принятого G7 кредита для Украины в размере $50 млрд, который был одобрен, несмотря на неоднократные попытки Венгрии торпедировать его в ЕС. Между тем, советник венгерского премьера предусмотрел, что после вступления Трампа в должность США могут пересмотреть договоренность:

"Другой образ мышления требует иного управления активами с американской стороны", – подчеркнул он.

Напомним, после победы Дональда Трампа , премьер Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС пересмотреть помощь для Украины. Также Орбан заявил, что первые шаги по выработке новой стратегии могут сделать уже в этот четверг на неформальном саммите Европейского союза в Будапеште.

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