У Пентагона нет денег, чтобы заплатить за наращивание военной операции на Ближнем Востоке: что случилось

Пентагон говорит, что у него нет денег на расширение операции на Ближнем Востоке.

Согласно временному бюджету, финансирование заморожено на уровне предыдущего года.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в оборонном ведомстве США.

Министерство обороны США приказало отправить на Ближний Восток дополнительную авианосную ударную группу, средства противовоздушной обороны, истребители и сотни военных после внезапных террористических атак на Израиль 7 октября, чтобы предотвратить перерастание конфликта в региональную войну.

Однако дисфункция Конгресса означает, что у Пентагона нет денег, чтобы заплатить за наращивание военной операции на Ближнем Востоке.

Военные, как и остальное федеральное правительство, действуют согласно временной мере финансирования, которая замораживает расходы на уровне предыдущего года. А поскольку перемещение войск на Ближнем Востоке не было запланировано, Пентагону пришлось изъять деньги с действующих счетов операций и технического обслуживания, сказал представитель Министерства обороны Крис Шервуд. В этом месяце президент США Джо Байден подписал промежуточную меру, чтобы правительство оставалось открытым, пока законодатели не смогут согласовать законопроект о расходах на весь год.

Поскольку Министерству обороны пришлось искать средства, значит меньше средств на обучение, обучение и развертывание, которые военные уже запланировали на год. Некоторые контрактные платежи могут быть отложены, сказал Шервуд.

«Нынешние события пересмотрели некоторые операционные предположения, использованные для разработки бюджетного запроса президента на 2024 финансовый год. В частности, ни базовый бюджетный запрос, ни дополнительный запрос на 2024 финансовый год не включали финансирование сделок США, связанных с Израилем», – сказал он.

"Мы достаем его из тайника", — добавил Шервуд.

Наращивание военных на Ближнем Востоке, включавшее расширение развертывания авианосной ударной группы Джеральда Р. Форда, действовавшей у побережья Израиля, заставило военные ведомства и Центральное командование США пересмотреть требования к текущим и будущим операциям на основе развивающегося конфликта, сказал он.

"Это бремя теперь тяжелее, чем обычно, на Министерство обороны, поскольку Пентагон поддерживает две войны одновременно: в Украине и в Израиле", — говорится в материале.

После того, как 2 февраля закончится продление резолюции, законодатели должны принять законопроект о расходах на весь год. Но если споры затянутся до апреля, Пентагон и другие федеральные агентства столкнутся с общим сокращением расходов на 1%.

Напомним, США ведут переговоры с Грецией о покупке снарядов для Украины.

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