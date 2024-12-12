У Польши есть своя роль: Сикорский об отправке войск в Украину

Радослав Сикорский отметил, что роль Польши в помощи Украине заключается в обеспечении логистики.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский, комментируя информацию СМИ о возможной европейской миротворческой миссии в Украине, сказал, что его страна хочет помогать с логистическими операциями, а не отправлять войска.

Заявление Сикорского приводит Rzeczpospolita.

Как отметил глава польского внешнеполитического ведомства, "ничего, что касается Украины, не должно происходить без Украины и Европы".

Сикорский добавил, что роль Польши в помощи Украине заключается в обеспечении логистики.

"Это пока предварительные идеи, но ясно одно: Польша имеет 600 километров границы с Беларусью и Россией, мы поддерживаем все логистические операции для Украины и, возможно, в этом заключается наша роль, но мы не рассматриваем ни одной отправки войск в Украину", – отметил он.

Напомним, французский президент Эмманюэль Макрон якобы имеет замысел потенциальной европейской миротворческой миссии в Украине, которая могла бы стать одним из предохранителей от нового нападения России. Обсуждение такой потенциальной миссии должно было стать ключевой темой разговоров Макрона во время его визита в Варшаву 12 декабря.

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