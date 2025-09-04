© Львовская ОГА

Об этом говорится в посте военного Данилы Яковлева, одного из авторов канала «Братья Яковлевы».

«Нардеп Порошенко Олег Синютка вышел с рядом постов, в которых упрекнул украинских военных, мол, ребята слишком много говорят про украинские дроны, а мало делают. Синютка вышел с постом-выстрелом: «Меньше бравады про украинские ракеты и беспилотники! Больше их работы!» То есть этот депутат из политического батальона «Львовская чарка», героически отбивающийся в галицком котле, обращается к Мадяру, Вересу, Ахиллесу и тысячам других героев и поучает их искусству войны. «Меньше разговоров! Больше дела!», – по сути пишет он им из окопа своего аккаунта в Инстаграм», – говорит Данило Яковлев.

Военный подчеркнул, что депутат, который не воевал и не имеет отношения к обороне, поучает тех, кто ежедневно на фронте уничтожает врага.

«Отвечу Синютке за тех побратимов, которые сейчас в полях превращают вражеских червей в удобрения. Украинские ракеты и дроны созданы ВОПРЕКИ таким как он и его шеф Порошенко. Ведь при президентстве Петра Алексеевича сделано все возможное, чтобы развалить обороноспособность Украины», – отмечает автор.

Он также подчеркнул, что именно при каденции Порошенко блокировалось производство ракетного комплекса «Нептун».

«Порошенко с 2014 года до конца своего президентского срока блокировал создание ракетного комплекса «Нептун», который после его каденции начали производить и потопили им крейсер «Москва». Потому что боялся разозлить Путина, перед которым пресмыкался и жал руку», – напомнил военный.

По словам Данилы Яковлева, в команде Порошенко должны признать собственные провалы, а Синютка – извиниться перед воинами, которых он сегодня пытается поучать.

