У президента Чехии Милоша Земана подтвердили цирроз печени: ему ввели желудочный зонд

У президента Чехии Милоша Земана подтвердили цирроз печени: ему ввели желудочный зонд

Он будет оставаться в больнице еще не менее трех недель.

У госпитализированного президента Чешской Республики Милоша Земана подтвердился цирроз печени. Ему ввели желудочный зонд для кормления PEG.

Об этом в пятницу, 5 ноября, со ссылкой на члена медицинского совета чешского лидера кардиохирурга Павла Пафка сообщает Novinky.cz.

Врач указал, что Земан прибыл в медучреждение 10 октября в истощенном состоянии и медики сразу приняли решение о введении ему зонда.

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"Чтобы было понятно, у пациента хроническое заболевание печени", – рассказал Пафко, добавив, что цирроз печени много лет практически не проявлялся симптомами.

По словам кардиохирурга, состояние президента значительно улучшилось. Несмотря на это, глава государства будет находиться в больнице еще как минимум три-четыре недели. Пафко добавил, что болезнь Земана "трудно поддается лечению", поэтому медикам сложно озвучить какой-либо прогноз.

В пятницу президент Чехии по телефону пообщался с премьер-министром Андреем Бабишем. Кроме того, в субботу он должен связаться с лидером Гражданской партии Петром Фиалой.

Как сообщалось, Милоша Земана госпитализировали 10 октября, на следующий день после выборов, на которых его союзник премьер-министр Андрей Бабиш потерпел поражение.

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