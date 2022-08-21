"У Путина абсолютно абсурдные идеи" — Шольц о диктаторе РФ и причинах его нападения на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что диктатор России Владимир Путин напал на Украину по "абсолютно абсурдным" причинам.

По словам Шольца, у Путина "совершенно абсурдные" идеи.

Об этом пишет Spiegel.

"НАТО никогда не угрожало России", — сказал Шольц.

Он также опроверг обвинение в том, что мол страны НАТО до войны не заботились об интересах безопасности России.

Ранее Шойгу озвучил новые фантазии о причинах "спецоперации" и назвал ее единственным правильным решением Путина.

Напомним, политолог объяснил, почему лучшему "другу России", Китаю, выгодно поражение Путина в войне.

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