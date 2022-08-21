"У Путина абсолютно абсурдные идеи" — Шольц о диктаторе РФ и причинах его нападения на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что диктатор России Владимир Путин напал на Украину по "абсолютно абсурдным" причинам.
По словам Шольца, у Путина "совершенно абсурдные" идеи.
Об этом пишет Spiegel.
"НАТО никогда не угрожало России", — сказал Шольц.
Он также опроверг обвинение в том, что мол страны НАТО до войны не заботились об интересах безопасности России.
Ранее Шойгу озвучил новые фантазии о причинах "спецоперации" и назвал ее единственным правильным решением Путина.
Напомним, политолог объяснил, почему лучшему "другу России", Китаю, выгодно поражение Путина в войне.
Читайте также:
- Британский полковник предупреждает Украину о предполагаемой измене Запада, которая позволит Путину выиграть войну
- Решится ли Путин открыть второй фронт, чтобы скрыть позорное поражение в Украине: ответ российского оппозиционера
- "Путин — уже в состоянии ухода": политолог ответил, поможет ли смерть главы Кремля приблизить победу Украины