- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 481
- Время на прочтение
- 1 мин
У Путина анонсировали его новый разговор с Трампом: подробности
Главной темой станет обсуждение результатов встречи Трампа с Зеленским.
В ближайшее время состоится телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом по итогам встречи американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.
Песков также заявил, что в Кремле пока не знают, как прошли переговоры Зеленского и Трампа и не могут их оценить. Однако Россия соглашается с заявлением Трампа, что мир стал «значительно ближе».
Спикер Путина также назвал нецелесообразными комментарии по отдельным пунктам мирного соглашения по войне в Украине.
Напомним, накануне президент США провел телефонный разговор с российским диктатором перед своей встречей с Зеленским 28 декабря. Президент Украины сообщил, что Трамп подробно обсудил с Путиным все 20 пунктов мирного плана.
Заметим, Песков также сообщил, что сейчас о телефонном разговоре между Путиным и Зеленским речь не идет.