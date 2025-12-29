У Путина анонсировали его новый разговор с Трампом: подробности

Телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

В ближайшее время состоится телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом по итогам встречи американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Песков также заявил, что в Кремле пока не знают, как прошли переговоры Зеленского и Трампа и не могут их оценить. Однако Россия соглашается с заявлением Трампа, что мир стал «значительно ближе».

Спикер Путина также назвал нецелесообразными комментарии по отдельным пунктам мирного соглашения по войне в Украине.

Напомним, накануне президент США провел телефонный разговор с российским диктатором перед своей встречей с Зеленским 28 декабря. Президент Украины сообщил, что Трамп подробно обсудил с Путиным все 20 пунктов мирного плана.

Заметим, Песков также сообщил, что сейчас о телефонном разговоре между Путиным и Зеленским речь не идет.