У Путина была несовершеннолетняя любовница: всплыли новые детали о личной жизни диктатора

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

У Президента РФ Владимира Путина была несовершеннолетняя любовница. Ее отец до сих пор получает выплаты от Кремля.

Об этом говорится в книге «Царь собственной персоной» Романа Баданина и Михаила Рубина, пишет «УНИАН».

Алиса Пищева

Авторы рассказали о романе тогдашнего премьер-министра России Владимира Путина, который развивался в 2010–2011 годах. Тогда политик вроде бы регулярно встречался со студенткой, которая училась на журфаке Московского государственного университета (МГУ). Девушку звали Алиса Пищева, которые в начале отношений было всего 17 лет.

Знакомство, как сообщили в книге, не было случайным. Его организовали люди, связанные с движением «Наши», целью которого использовали отношения для потенциального влияния на Путина.

«Эротический календарь по фото студенток и абитуриенток МГУ, включая Пищевую, подарили Путину на его день рождения в октябре 2010 года. Позже девушке звонили по телефону из правительства для встреч с Путиным», — рассказали Баданин и Рубин.

Конечно же, через девушку регулярно передавались важные месседжи Путину, однако последний, по свидетельству, их не прислушивался.

Через год отношения подошли к завершению, девушка получила от Путина элитную квартиру в центре Москвы и возможность учиться в МГИМО. Так называемые «отступные» предполагались и для отца девушки — с 2020 года Всеволод Харчев получает зарплату около 100 тысяч рублей в месяц в прокремлевской структуре АНО «Диалог». Ею руководит тот же автор календаря — Владимир Табак.

Сегодня девушка замужем, имеет фамилию Ахильгова. В ее собственности — студия загара в Москве. По информации авторов книга, Алиса продолжает контактировать со своими «сводчиками». Более того, в 2021 году она летала в Турцию бизнес-джетом в компании российской медиаменеджерши Кристины Потупчик.

Ранее вероятная внебрачная дочь российского диктатора Владимира Путина заявила о себе.

Так, 22-летняя Луиза Розова впервые за долгое время сделала эмоциональное сообщение в соцсетях. Оно намекнуло на ненависть к отцу.

«Так отлично снова показать миру свое лицо. Это каждый день напоминает мне, кем я родилась и кто разрушил мою жизнь. Человек, унесший миллионы жизней и разрушивший мое», — написала девушка, прямо не называя имя Путина.