У Путина бьют тревогу: Кремль впервые высказался об атаках по нефти в Туапсе

Владимир Путин и Дмитрий Песков / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Пресс-секретарь президента России Путина Дмитрий Песков заявил, что атаки на нефтехранилища в Туапсе якобы угрожают мировой энергетической безопасности. Он утверждает, что удары по экспортной нефти провоцируют дефицит на международных рынках.

Заявление Пескова цитируют российские средства массовой пропаганды.

По словам рупора Кремля, Украина снова нанесла удар по нефтехранилищам, где хранилась нефть, предназначенная для экспорта и выполнения контрактных обязательств.

Реклама

«Таким образом он (Киев — ред.) и дальше увеличивает дефицит нефти на мировых рынках, которые и без того испытывают значительные трудности из-за ситуации в Ормузском проливе, и провоцирует дальнейшую дестабилизацию на мировых энергетических рынках», — высказался Песков.

Он также отметил, что по поручению президента России Владимира Путина глава МЧС Александр Куренков в ближайшее время отправится в Туапсе, чтобы лично проконтролировать ликвидацию пожаров на нефтехранилищах и последствия.

Атаки на НПЗ в Туапсе — последние новости

Напомним, в ночь на 28 апреля в российском Туапсе в результате очередной массированной атаки беспилотников вспыхнул пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. По свидетельствам очевидцев и видео из Сети, огонь охватил по меньшей мере два резервуара с горючим после серии взрывов.

После атаки на НПЗ в Туапсе в соцсетях среди россиян распространяются панические комментарии о значительных разрушениях базы. Несмотря на заявления Минобороны РФ о сбитии 186 дронов, власти подтвердили пожар на заводе из-за «падения обломков». Из-за атаки в аэропортах Краснодара, Геленджика и Сочи вводили ограничения на полеты.

Реклама

Из-за пожара на НПЗ власти объявили эвакуацию жителей близлежащих улиц. Руководство назвало ситуацию серьезным чрезвычайным происшествием и предупредило о риске распространения огня на жилые дома. Туапсе затянуло дымом, ощущается сильный запах гари, а в реке заметили черные потоки, похожие на нефтепродукты.

Новости партнеров