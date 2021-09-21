У Путина цель "Крымской платформы" назвали неосуществимой, выдвинув Украине и США очередные обвинения

Бывший директор ФСБ решил, что Крымскую платформу "придумали" в Вашингтоне.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал цели "Крымской платформы" невыполнимыми, обвинив Украину и США в посягательстве на территориальную целостность России.
"Планы о нарушении территориальной целостности России так и останутся в кабинетах, в которых они появились", — сказал бывший директор ФСБ РФ в интервью российской газете " Аргументы и факты ".
Напомним:
- "Крымская платформа" — инициатива, которую начали как координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав людей на полуострове и содействия деоккупации. Первый учредительный саммит состоялся в Киеве 23 августа. В нем приняли участие представители 46 стран и межгосударственных организаций. В завершение встречи страны-участницы приняли совместную декларацию, в которой признали Россию государством-оккупантом.
- Между тем в министерстве иностранных дел государства-агресорка заявляют — участие отдельных государств и организаций в мероприятии они рассматривают как посягательство на территориальную целостность РФ. Поэтому это неизбежно отразится на двусторонних отношениях с ними.