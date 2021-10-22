У Путина "дали заднюю" насчет встречи в "нормандском формате" и обвинили Кулебу в "передергивании фактов"

У Путина "дали заднюю" насчет встречи в "нормандском формате" и обвинили Кулебу в "передергивании фактов"

Лавров отрицает возможность "нормандской встречи" в ближайшее время.

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил украинского коллегу Дмитрия Кулебу в мол "передергивании фактов" о встрече министров лидеров "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ). Лавров говорит, что такой встречи в ближайшее время не будет.

Об этом пишут росЗМИ.

Он заявляет, что президент РФ Владимир Путин отказывается от саммита, обвиняя Украину в якобы "неисполнении прошлых договоренностей". По словам Лаврова, в разговоре Путина с Меркель и Макроном, которые активно убеждали президента РФ в необходимости как можно скорее провести саммит "нормандской четверки", мол решили, что "министры иностранных дел, внешнеполитические советники лидеров поработают, подумают".

"Вот мы думаем, но параллельно с тем, что мы думаем, мы имеем в виду, о чем конкретно говорили лидеры нормандского формата и кто что кому обещал ... Если Кулеба говорит, что Путин обещал созвать встречу министров иностранных дел, это уже передергивание. Он обещал только поручить посмотреть, как можно выйти на результативную встреча глав внешнеполитических ведомств", — оправдывается российский министр.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что его российский коллега Сергей Лавров не настроен на конструктивный разговор глав МИД стран лидеров "нормандского формата". А вот немецкий и французский коллеги готовы к такой встрече.

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