"У Путина до сих пор есть потенциал убивать": Зеленский рассказал, от чего зависит победа Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у России до сих пор есть потенциал для уничтожения Украины, поэтому любое промедление с поставкой оружия для Украины является ошибкой.

Лидер Украины Владимир Зеленский призвал партнеров как можно быстрее предоставить Украине необходимое оружие для победы российского врага, ведь Путин по-прежнему пытается торговаться с миром и уничтожать тысячи украинцев.

Об этом глава государства сказал 17 февраля во время Мюнхенской конференции безопасности.

"К сожалению, у Путина есть потенциал, к сожалению он пытается выиграть время, чтобы торговаться с миром, и он все еще может разрушить много жизней. Поэтому мы должны нарастить усилия, активизироваться, мы должны ускорить поставки оружия Украине, чтобы прибавить оружие Голиафа, чтобы уменьшить потенциал России", — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что сегодня именно от скорости поставки оружия в Украину зависит жизнь многих людей.

"Любая задержка – это ошибка. Пока мы ведем переговоры, как укрепить нашу оборону современными танками, в Кремле обдумывают, какими способами еще больше расширять свое зло, в том числе и на Молдову. Сейчас, когда мы думаем о современных самолетах, Кремль уже убедил иранский режим оказывать им еще больше поддержки. Мы уже не фиксируем много иранских дронов в украинском небе. Но там будут и другие средства", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, на Мюнхенской конференции безопасности президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Россия упадет в этом году и украинской победе в войне нет альтернативы.

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