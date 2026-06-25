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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1807
Время на прочтение
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«У Путина есть другие дела»: Трамп неожиданно высказался о диктаторе

Трамп оценил поведение Путина во время конфликта вокруг Ирана.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Путин и Трамп.

Путин и Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, мол, ценит решение России, Китая и Турции не принимать никакого участия в войне против Ирана.

Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

Он заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, лидер Китая Си Цзиньпин и «фюрер» РФ Владимир Путин остались в стороне от конфликта. В частности, диктатор Кремля якобы «имел другие дела».

«Эрдоган — великий лидер и очень сильный человек, и он остался в стороне от войны в Иране. Так же и Си Цзиньпин и Путин. Но можно сказать, что у Владимира есть другие дела, на которых сосредоточен. Все они остались в стороне. Это было довольно впечатляюще», — высказался американский лидер.

Напомним, что Трамп также сделал заявление о Владимире Зеленском. Президент США похвалил действия украинского лидера, отметив его способность достойно удерживать удар на фоне тяжелых боевых действий. Он подчеркнул, что, несмотря на общую сложную ситуацию, руководство в Киеве демонстрирует хорошие результаты.

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Дата публикации
Количество просмотров
1807
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