«У Путина есть другие дела»: Трамп неожиданно высказался о диктаторе

Путин и Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, мол, ценит решение России, Китая и Турции не принимать никакого участия в войне против Ирана.

Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

Он заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, лидер Китая Си Цзиньпин и «фюрер» РФ Владимир Путин остались в стороне от конфликта. В частности, диктатор Кремля якобы «имел другие дела».

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«Эрдоган — великий лидер и очень сильный человек, и он остался в стороне от войны в Иране. Так же и Си Цзиньпин и Путин. Но можно сказать, что у Владимира есть другие дела, на которых сосредоточен. Все они остались в стороне. Это было довольно впечатляюще», — высказался американский лидер.

Напомним, что Трамп также сделал заявление о Владимире Зеленском. Президент США похвалил действия украинского лидера, отметив его способность достойно удерживать удар на фоне тяжелых боевых действий. Он подчеркнул, что, несмотря на общую сложную ситуацию, руководство в Киеве демонстрирует хорошие результаты.

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