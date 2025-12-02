У Путина есть единственная возможность получить контроль над украинскими землями: Портников назвал ужасную правду

Виталий Портников

Президент РоссииВладимир Путин, комментируя возможность «войны до последнего украинца» во время встречи с журналистами в Бишкеке, фактически признал, что РФ готова к такому сценарию.

Об этом заявил публицист Виталий Портников в Facebook.

По словам журналиста, заявление Путина лишь подтверждает то, о чем он предупреждает с февраля 2022 года: Кремль рассматривает войну не только как борьбу за территории, а как инструмент «окончательного решения украинского вопроса».

«Для Путина эта война — это вовсе не борьба за территорию Крыма или Донбасса. И даже не только война против Украинского государства и государственности как таковой. Это еще и война за „окончательное решение украинского вопроса“», — отметил Портников.

Он подчеркнул, что российские шовинисты сделали вывод: единственный путь к контролю над украинскими землями — это уничтожение украинцев.

«То есть оказалось, что единственная возможность получить контроль над украинскими землями — это избавиться от украинцев», — пишет он.

Портников также указывает, что Россия исторически не придает значения обезлюдению территорий, тогда как стремление к экспансии и усиление военного присутствия на границах с Европой остается главной целью Кремля.

«В России когда-то пугало превращение страны в пустыню? Посмотрите на Сибирь… Или на Карелию… И ничего — главное, чтобы страна была большой. По территории», — привел он пример.

По его словам, Украина нужна Путину как «огромная военная база», чтобы разместить ракеты ближе к Европе.

«Вся Украина, как перед тем оккупированный Крым, нужна Кремлю не для развития, а чтобы переместить свои ракеты и военные базы как можно ближе к Европе», — подчеркнул Портников.

Он отметил, что Путин уже не впервые озвучивает тезисы, которые фактически демонстрируют обесценивание украинской жизни.

«Путин готов ставить украинских женщин и детей впереди российской армии. И он говорит о войне до последнего украинца — именно такая война ему и нужна», — подчеркнул Портников.

Относительно перспектив мирных переговоров, публицист заявил, что российский лидер не готов к прекращению огня, поэтому любые «планы мира» выглядят лишь дипломатическими жестами, а не реальными путями завершения войны.

По его мнению, заявления Путина свидетельствуют, что международное сообщество должно остановить не просто войну, а «одобренный в Кремле геноцид».

«Именно поэтому давление на Россию должно усиливаться, российские нефтяные порты и нефтеперерабатывающие заводы — пылать и взрываться, а российские оккупанты — погибать в украинских степях и терриконах. Это и есть настоящий мирный план, который должен помочь спасти украинский народ», — резюмировал он.

