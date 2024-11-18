Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что разрешением на удары ракетами ATACMS вглубь страны команда президента США Джо Байдена якобы продолжает разжигать войну в Украине.

Об этом Песков сказал российским средствам массовой пропаганды.

"Очевидно, что уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, чтобы продолжать подливать масло в огонь и провоцировать дальше нагнетание напряженности вокруг этого конфликта", – высказался спикер российского диктатора.

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По его словам, Москва считает, что решение наносить удары ракетами ATACMS вглубь России означает качественно новый виток напряженности.

Песков также сказал, что Кремль видит главную опасность ситуации с решением наносить удары вглубь РФ в том, что эти удары способны выполнять якобы только западные страны, а не Украина.

К слову, по информации издания Axios, Байден разрешил Украине применять ракеты большой дальности для ударов по российским и северокорейским войскам только в Курской области.

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