"Рупор" президента России заявил о "качественно новом витке напряженности".
Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что разрешением на удары ракетами ATACMS вглубь страны команда президента США Джо Байдена якобы продолжает разжигать войну в Украине.
Об этом Песков сказал российским средствам массовой пропаганды.
"Очевидно, что уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, чтобы продолжать подливать масло в огонь и провоцировать дальше нагнетание напряженности вокруг этого конфликта", – высказался спикер российского диктатора.
По его словам, Москва считает, что решение наносить удары ракетами ATACMS вглубь России означает качественно новый виток напряженности.
Песков также сказал, что Кремль видит главную опасность ситуации с решением наносить удары вглубь РФ в том, что эти удары способны выполнять якобы только западные страны, а не Украина.
К слову, по информации издания Axios, Байден разрешил Украине применять ракеты большой дальности для ударов по российским и северокорейским войскам только в Курской области.
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