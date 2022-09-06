У Путина хотят "построить фундамент договоренностей" перед встречей с Зеленским: Песков выдвинул очередные условия

Москва заявляет, что сейчас о встрече президента Украины Владимира Зеленского и их диктатора Владимира Путина и речь не идет.

В Кремле считают, что для встречи Зеленского и Путина якобы нужен "фундамент договоренностей".

Об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков, сообщают пропагандистские СМИ.

"Что касается встречи Путин-Зеленский, то здесь ничего не изменилось. Встреча ради встречи никому не нужна. Для того чтобы такая встреча могла состояться и чтобы сама идея такой встречи была на повестке дня, нужно сделать работу и построить фундамент тех договоренностей, которые можно зафиксировать на самом высоком уровне. Об этом (встреча Путина и Зеленского — ред.) пока речь не идет", — сказал Песков.

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о желании провести совместную встречу с Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным в Турции.

В свою очередь, в Офисе президента допускают переговоры с Россией, но только на условиях Украины и после возвращения всех оккупированных ею территорий Украины.

В то же время спикер российского диктатора Дмитрий Песков в интервью для пропагандистов сказал, что РФ готова к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским, если будут говорить "о том, как будут выполняться условия Кремля" для прекращения войны.

Ранее Кулеба объяснил, чего добивается Путин энергетическим шантажом и почему опасно ему уступить.

Как стало известно, у Путина обострились проблемы с почками.

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