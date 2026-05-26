У Путина и Трампа нет козырей: FT сравнило войны РФ против Украины и США против Ирана
Война РФ против Украины превратилась в один из самых дорогих стратегических провалов ХХ века.
Война России против Украины и американская операция против Ирана стали примерами масштабных геополитических просчетов, которые будут дорого стоить Москве и Вашингтону.
Такое мнение высказал обозревательFinancial Times Эдвард Люс в своей колонке.
Он заявил, что «Путин и Трамп не имеют карт» и напомнил, что после вторжения РФ в Украину в 2022 году президент США Дональд Трамп называл действия главы Кремля Владимира Путина «гениальными». Однако, по мнению Люса, российская кампания превратилась в один из самых дорогих стратегических провалов современности — вплоть до момента, пока США не приступили к собственной военной операции против Ирана.
«Оба рассчитывали на скорую победу»
В материале говорится, что и Путин, и Трамп сделали ставку на слабость противника и ожидали быстрого результата.
«Оба мужчины сделали ставку на слабого противника и предполагали победу через несколько дней», — пишет FT.
По мнению автора, эти решения создали долговременные последствия для самих государств, а наибольшую выгоду от ошибок Москвы и Вашингтона получает Китай.
Украина получила новые рычаги влияния
Financial Times отмечает, что Украина смогла существенно изменить характер войны. Киев наносит удары по военной и энергетической инфраструктуре РФ далеко за линией фронта, а потери российской армии, по оценкам автора, составляют около 35 тысяч военных ежемесячно.
Также в статье отмечается развитие украинских технологий противовоздушной обороны и дронов.
«Украина изобрела новые подходы к войне. Ее способность сбивать дорогие российские ракеты дешевыми самодельными перехватчиками изменила экономику войны», — говорится в материале.
FT считает, что это дало президенту Владимиру Зеленскому дополнительные аргументы в отношениях с США и НАТО.
Путин и Трамп оказались в «собственных ловушках»
Автор утверждает, что Кремль уже не может легко выйти из войны без серьезных политических рисков Путину.
«Провал „спецоперации“ стал для Путина экзистенциальным вопросом», — отмечает Люс.
Что касается Трампа, его проблема, по оценке FT, заключается в политических амбициях и нежелании признавать ошибки после кампании против Ирана.
Мировые центры силы меняются
В колонке также говорится, что войны последних лет ослабили влияние великих держав и одновременно усилили роль средних стран.
FT считает, что США постепенно теряют доминирование на Ближнем Востоке, в то время как Украина может стать одним из ключевых партнеров обновленного НАТО.
«Киев и Тегеран по-своему показывают миру, как можно ослабить сверхдержаву», — заключает автор.