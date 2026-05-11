У Путина издали новое циничное заявление о войне в Украине и ее окончание
Кремль резко изменил тон по поводу переговоров и дерзко намекнул на затяжную войну в Украине.
У президента РФ Владимира Путина дерзко заявляют, мол, процесс окончания войны в Украине — это «слишком сложный».
Об этом высказался спикер «фюрера» РФ Дмитрий Песков в интервью одному из пропагандистских росСМИ.
По его словам, США «спешат» и «хотят скорейшего результата». Впрочем, лживо заметил Песков, окончание войны или, как цинично говорят в Москве — «украинское урегулирование» — «это слишком сложная тема».
Кроме того, мирное соглашение по Украине, представитель диктатора пренебрежительно назвал «очень длинным путем со сложными деталями».
«Выход на сделку, на мирное соглашение — это очень длинный, со сложными деталями путь», — скептически высказался Песков.
Кроме того, представитель Кремля мечтательно рассказал, мол, уверен в «победе» Российской Федерации в так называемой «сво», то есть в войне в Украине. Песков нагло и низменно заявил, мол, «это их война».
Ранее Песков нагло заявил, что Кремль не обсуждает возможность продления перемирия в войне после 11 мая, когда режим прекращения огня должен закончиться. По его словам, якобы никаких сигналов о продлении режима прекращения огня Москва не получала
В то же время, помощник «фюрера» Юрий Ушаков заявил, что «условие» для продолжения переговоров — это отвод украинских войск из Донбасса. Мол, без этого достичь прогресса будет невозможно — даже после многочисленных раундов консультаций.
Тем временем сам диктатор Владимир Путин сделал неожиданное заявление о «завершении» войны. Мол, «дело идет к концу».