Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

У президента РФ Владимира Путина дерзко заявляют, мол, процесс окончания войны в Украине — это «слишком сложный».

Об этом высказался спикер «фюрера» РФ Дмитрий Песков в интервью одному из пропагандистских росСМИ.

По его словам, США «спешат» и «хотят скорейшего результата». Впрочем, лживо заметил Песков, окончание войны или, как цинично говорят в Москве — «украинское урегулирование» — «это слишком сложная тема».

Реклама

Кроме того, мирное соглашение по Украине, представитель диктатора пренебрежительно назвал «очень длинным путем со сложными деталями».

«Выход на сделку, на мирное соглашение — это очень длинный, со сложными деталями путь», — скептически высказался Песков.

Кроме того, представитель Кремля мечтательно рассказал, мол, уверен в «победе» Российской Федерации в так называемой «сво», то есть в войне в Украине. Песков нагло и низменно заявил, мол, «это их война».

Война в Украине — дерзкие заявления РФ

Ранее Песков нагло заявил, что Кремль не обсуждает возможность продления перемирия в войне после 11 мая, когда режим прекращения огня должен закончиться. По его словам, якобы никаких сигналов о продлении режима прекращения огня Москва не получала

Реклама

В то же время, помощник «фюрера» Юрий Ушаков заявил, что «условие» для продолжения переговоров — это отвод украинских войск из Донбасса. Мол, без этого достичь прогресса будет невозможно — даже после многочисленных раундов консультаций.

Тем временем сам диктатор Владимир Путин сделал неожиданное заявление о «завершении» войны. Мол, «дело идет к концу».

Дата публикации 20:57, 10.05.26 Количество просмотров 61 Испуганный Путин опозорился 9 мая! Как Зеленский и Трамп "переиграли" РФ

Новости партнеров