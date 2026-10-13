У Путина выдали заявление о соглашении с Трампом и завершении войны в Украине

Трамп и Путин. / © Associated Press

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В Кремле опровергли прямую связь между договоренностью с США о поставках российского дизельного горючего и переговорами по завершению войны в Украине.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

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По его словам, соглашение, о котором президент США Дональд Трамп объявил, является «взаимовыгодным» для Москвы и Вашингтона, а также для мировых энергетических рынков.

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«Я не вижу прямой связи», — высказался представитель «фюрера».

Он назвал договоренность отдельным направлением сотрудничества между Россией и Соединенными Штатами, отрицая ее непосредственную связь с мирными переговорами по Украине. В то же время он подчеркнул, что контакты, касающиеся прекращения огня, «все еще продолжаются».

«Это удовлетворяет интересы США, интересы мировых энергетических рынков, интересы России. Вот почему это происходит», — заявил Песков.

Соглашение по горючему — что известно

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с диктатором РФ Владимиром Путиным о масштабных поставках российского дизеля на американский и мировой рынки. По данным Axios, Вашингтон увязал это решение с тем, что Украина отказалась прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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По данным источников Reuters, США разрешили экспорт российского дизеля в надежде вернуть Москву к переговорам о прекращении войны в Украине. В Белом доме рассчитывают, что этот шаг смягчит позицию Кремля и поможет возобновить трехсторонний диалог после предыдущих неудачных попыток.

В то же время, аналитики The Atlantic предполагают, что объяснение Америки о стремлении снизить цены на горючее для американцев не полностью раскрывает причины такого разворота Вашингтона. По мнению обозревателя, последние решения США скорее свидетельствуют об усилении давления на Киев. В частности, о требовании прекратить удары по НПЗ — один из инструментов давления на экономику РФ.

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