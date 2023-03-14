У Путина ложью отреагировали на планы суда в Гааге по России

Песков в очередной раз повторил пропагандистский нарратив о том, что украинцы якобы убивали мирных жителей Донбасса.

Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что страна-агрессор не признает Международный уголовный суд в Гааге и юрисдикцию этого суда.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Так рупор российского диктатора прокомментировал информацию, что суд в Гааге намерен возбудить два уголовных дела против РФ.

"Мы не признаем этот суд, мы не признаем юрисдикцию этого суда. Так к этому и относимся", – сказал Песков.

Он также уже традиционно сделал ложные заявления об убийствах якобы "украинскими националистами" гражданских людей на Донбассе и уничтожении инфраструктуры региона.

Спикер президента РФ еще и посетовал, что на выдуманные им факты "не смогли обратить внимание" ни международные судейские органы, ни другие члены международного сообщества.

Напомним, по данным The New York Times, Международный уголовный суд в Гааге планирует открыть два дела о военных преступлениях России в Украине. Они будут касаться похищений украинских детей и умышленных атак на гражданскую инфраструктуру Украины.

Ранее это же издание информировало, что Пентагон блокирует передачу администрацией президента США в Гаагский суд доказательств о военных преступлениях российских оккупантов в Украине.

Военные преступления России: Международный уголовный суд планирует открыть два дела

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