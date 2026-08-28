У Путина нашли новую причину не прекращать войну в Украине: заявление

Путин и Песков. / © Associated Press

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Кремль снова цинично заявил о «глубокой паузе» в мирных переговорах с Украиной и лживо обвинил Киев в якобы нежелании мира. В то же время в Москве хвастаются «позитивной динамикой» на фронте.

Об этом заявил спикер российского «фюрера» Дмитрий Песков.

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Спикер диктатора высказался, мол, РФ не видит «новых идей» для переговоров. Более того — Песков возмутился, потому что Украина «не хочет» обсуждать российские требования, которые означают капитуляцию.

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«Киевская сторона, украинская сторона отлично знает наши требования. Мирным путем они не хотят обсуждать это», — нагло высказался представитель Владимира Путина.

По словам Пескова, украинская сторона якобы не желает обсуждать «мирные» требования Кремля. Именно поэтому, лживо объяснил он, Кремль продолжает так называемую «сво» — то есть войну.

Таким образом, Москва фактически оправдывает продолжение агрессии, традиционно перекладывая всю ответственность за отсутствие мирного процесса на Украину.

Напомним, ранее Дмитрий Песков заявил о продолжении войны против Украины для обеспечения интересов Москвы.

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Кроме того, в Кремле разразились новыми угрозами в адрес Украины. Москва якобы вынуждена реагировать на украинские атаки, и эта реакция, то есть ответ, будет «жесткой». По его словам, России не нужна военная эскалация против Украины, потому что ее войско «и так продвигается вперед».

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