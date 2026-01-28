Мирные переговоры: у Путина назвали дату новой встречи РФ, Украины и США в Абу-Даби

Дмитрий Песков и Владимир Путин / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Следующая трехсторонняя встреча делегаций России, Украины и США в Абу-Даби запланирована на воскресенье, 1 февраля.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков также назвал чувствительными и очень сложными переговоры по Украине в Абу-Даби.

Спикер российского диктатора также прокомментировал заявления со стороны Киева о том, что мирных соглашений будет два. По словам Пескова, Россия считает, что переговоры должны проходить в закрытом режиме, и не обсуждает конкретные документы.

Что известно о трехсторонних переговорах в Абу-Даби?

Президент Владимир Зеленский заслушал отчет делегации после трехсторонних переговоров Украины, США и РФ в Абу-Даби, которые состоялись 23-24 января. Глава государства отметил, что это первый за долгое время формат диалога для завершения войны, во время которого обсудили военные и сложные политические вопросы. Зеленский проанализировал позиции сторон, определил рамку дальнейшей дипломатической работы и анонсировал новые трехсторонние встречи уже на этой неделе.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала трехсторонние переговоры в Абу-Даби, «историческими». Она подчеркнула, что команде президента США Дональда Трампа удалось посадить стороны за один стол для поиска путей завершения войны, несмотря на отсутствие широкой огласки встречи в СМИ. По словам Левитт, эти консультации имеют целью приблизить перспективу мира.

Песков назвал начало прямых контактов между Украиной, США и Россией в Абу-Даби прогрессом, одновременно признав, что переговоры являются сложными. По его словам, на уровне экспертов сейчас обсуждается «целый набор сложных тем», а дальнейший успех будет зависеть от «конструктивности переговорщиков».

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев готовит масштабный мирный план с США на 20 пунктов, а отдельный документ Штаты подпишут с РФ. В переговорах впервые официально появились «гарантии безопасности» и возможность размещения иностранных контингентов в Украине при поддержке США. План предусматривает пакет сдерживания России и развитие украинского производства ПВО и дальнобойного оружия для военной самодостаточности.