Владимир Путин. / © Associated Press

Новый раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, Соединенных Штатов Америки и России состоится на следующей неделе.

Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

«Есть договоренность, что очередной раунд переговоров действительно состоится на следующей неделе», — заявил пресс-секретарь «фюрера».

На вопрос, где состоится третий раунд встреч — в Абу-Даби (ОАЭ) или Майами (США), он не ответил.

Затем Песков заявил, что встреча запланирована на 17-18 февраля и состоится в швейцарской Женеве.

Кто возглавит делегацию РФ

По его словам, на этой встрече делегацию страны-агрессора возглавит помощник «фюрера» Владимир Мединский. Именно этот чиновник возглавлял российскую делегацию во время переговоров в Стамбуле 16 мая и 2 июня 2025-го. Он также являлся главой переговорной группы РФ в 2022-м.

Отметим, что во время трехсторонних встреч в Абу-Даби 23-24 января и 4-5 февраля делегацию России возглавлял начальник ГРУ Игорь Костюков.

Напомним, что Bloomberg на днях сообщило о том, что украинско-российские переговоры состоятся на следующей неделе, 17-18 февраля, в США. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию заявил, что он принял такое предложение от Вашингтона.

Однако, говорит глава государства, Россия пока не подтвердила последующие переговоры. По его словам, украинская сторона вместе с американскими партнерами работает над организацией переговоров. В свою очередь Москва «подрывает дипломатические возможности».