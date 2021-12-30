У Путина назвали главную тему телефонного разговора с Байденом

Публичная часть после беседы Байдена и Путина не предусмотрена.

В Кремле заявили, что российская сторона инициировала переговоры президента США Джо Байдена с главой Кремля, чтобы обсудить некоторые вопросы перед началом консультаций по проекту так называемых "гарантий безопасности".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

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Песков заверил, что сегодня состоится обычный телефонный разговор между Байденом и Путиным, а не онлайн-саммит, поэтому публичная часть не запланирована. По его словам, главная тема разговора – переговоры о "гарантиях безопасности", которые состоятся после Нового года между РФ и США.

Кроме того, спикер Путина утверждает, что Россия мол никогда "не была источником и первоисточником напряжения".

"Мы настроены на разговор, мы хотим этого разговора. Мы считаем, что только в ходе переговоров возможно решение тех неотложных проблем, которые вдоволь есть между нами", — подытожил Песков.

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