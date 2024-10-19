У Путина назвали ключевое, но циничное условие "урегулирования" войны в Украине

В Москве не устают повторять, что якобы готовы к диалогу.
Российская Федерация считает обеспечение своей безопасности "ключевым условием при урегулировании украинского кризиса".
Об этом цинично заявил спикер Кремля Дмитрий Песков в комментарии росСМИ.
"Нам главное – решить наши интересы безопасности. Собственно, то, что предлагалось сделать до "специальной военной операции", и то, что было отвергнуто", – высказался пресс-секретарь российского "фюрера".
Кроме того, Песков в очередной раз нагло заявил, будто диктатор Путин "открыт к диалогу по урегулированию в Украине". По словам спикера Кремля, диалог "не будет простым, но любая война заканчивается миром".
Напомним, диктатор РФ Владимир Путин сделал заявление о "мирном завершении" войны в Украине. По его словам, якобы Москве нужны условия крепкого мира. И этим могут стать так называемые стамбульские соглашения.
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