У Путина назвали ключевые требования РФ для завершения войны

Кирилл Дмитриев / © Associated Press

Реклама

Спецпредставитель Путина Дмитриев назвал основные условия РФ по завершению войны в Украине. Для россиян есть три важных вопроса.

Об этом Дмитриев сказал в эфире FoxNews.

«Я сосредоточен на экономике, инвестициях и отношениях с США, обеспечивая диалог. Но есть несколько ключевых моментов», — отметил Дмитриев.

Реклама

Чего требует Россия

Спецпредставитель кремлевского диктатора утверждает, что есть четкие условия для приближения прекращения огня. По его словам, следует решить несколько вопросов:

гарантии безопасности для Украины;

судьба так называемых «русскоязычных» регионов, якобы пострадавших от Украины.

нейтральный статус Украины «для безопасности РФ».

Напомним, Дмитриев заявил, что Россия, США и Украина приближаются к дипломатическому решению, способному завершить войну. А ключевую роль в этом процессе играют США. Но, он отмечает, что соглашение невозможно без учета интересов РФ.

«Я считаю, что Россия, США и Украина действительно достаточно близки к дипломатическому урегулированию», — сказал Дмитриев.