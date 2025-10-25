ТСН в социальных сетях

Политика
6475
1 мин

У Путина назвали ключевые требования РФ для завершения войны

Россия очертила три условия, необходимые для завершения войны в Украине.

Автор публикации
Катерина Сердюк
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев / © Associated Press

Спецпредставитель Путина Дмитриев назвал основные условия РФ по завершению войны в Украине. Для россиян есть три важных вопроса.

Об этом Дмитриев сказал в эфире FoxNews.

«Я сосредоточен на экономике, инвестициях и отношениях с США, обеспечивая диалог. Но есть несколько ключевых моментов», — отметил Дмитриев.

Чего требует Россия

Спецпредставитель кремлевского диктатора утверждает, что есть четкие условия для приближения прекращения огня. По его словам, следует решить несколько вопросов:

  • гарантии безопасности для Украины;

  • судьба так называемых «русскоязычных» регионов, якобы пострадавших от Украины.

  • нейтральный статус Украины «для безопасности РФ».

Напомним, Дмитриев заявил, что Россия, США и Украина приближаются к дипломатическому решению, способному завершить войну. А ключевую роль в этом процессе играют США. Но, он отмечает, что соглашение невозможно без учета интересов РФ.

«Я считаю, что Россия, США и Украина действительно достаточно близки к дипломатическому урегулированию», — сказал Дмитриев.

