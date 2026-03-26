Агрессорка Российская Федерация якобы не теряет интерес к переговорам по Украине, но войну будет продолжать дальше.

Об этом цинично заявил спикер «фюрера» РФ Путина Дмитрий Песков.

По его словам, вроде бы Москва ожидает нового раунда предстоящих переговоров — как только позволят обстоятельства».

Впрочем, говорит Песков, «основные и критические» вопросы для Кремля «не были согласованы до сих пор» — как от территории. Они, по словам спикера «фюрера», главная тема для обсуждения.

«О них не было никакого продвижения, нет его до сих пор», — заявил он.

Представитель Кремля традиционно обвинил Украину в якобы нежелании мира. Мол, именно поэтому Россия продолжает так называемую сво — то есть войну, чтобы «минимизировать потенциал Киева».

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у агрессорки РФ нет «искреннего желания» закончить войну. Впрочем, США считают иначе, а потому убеждены, что давление на Москву будет излишним. При этом, говорит глава государства, Киев и Вашингтон имеют «совершенно разные взгляды».

В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте расхвалил Дональда Трампа. за урегулирование войны в Украине. Он заявил, что команда американских переговорщиков оказывает давление на россиян, чтобы заставить их заключить мирное соглашение.

Несколько дней назад во Флориде состоялись переговоры США и Украины. по мирному соглашению. Спецпредставитель США Стив Уиткофф назвал переговоры «конструктивными». По его словам, они «сосредотачивались на ключевых моментах для определения надежной и надежной системы безопасности для Украины».