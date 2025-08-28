Владимир Путин. / © Associated Press

В Кремле называют гарантии безопасности одной из важнейших тем для урегулирования в Украине. Более того - после ночного удара по Киеву в Москве заявляют о якобы заинтересованности в переговорах.

Об этом цинично заявил спикер "фюрера" Дмитрий Песков.

По его словам, гарантии безопасности - "одна из важнейших тем в процессе поиска урегулирования в Украине". Эта тема, говорит представитель "фюрера", стоит на повестке дня.

Он подчеркнул, что договоренности о возможном воздушном перемирии между Россией и Украиной не достигнуты и обвинили Украину в атаках на объекты в РФ.

Песков также нагло заявил, мол, Россия, "по-прежнему заинтересована в продолжении переговоров для достижения своих политико-дипломатических целей в Украине". В настоящее время, добавил представитель Кремля, так называемая "сво" продолжается.

Как сообщалось, этой ночью РФ нанесла массированный удар по Украине, ударив "Кинжалами", дронами и крылатыми ракетами. В общей сложности россияне выпустили 629 средств воздушного нападения. Силы ПВО уничтожили 589 целей. Впрочем, произошли попадания.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный ночной удар РФ и заявил, что он "является четким ответом всем в мире, кто неделями и месяцами призывал к прекращению огня и реальной дипломатии". Глава государства также призвал Китай и Венгрию к реакции на атаку.

Дата публикации 12:48, 28.08.25 Количество просмотров 13 Ударом россии по Киеву повреждено здание представительства ЕС