У Путина назвали, от чего зависят дальнейшие шаги в отношении Украины

Помощник президента России Юрий Ушаков / © Associated Press

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Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что дальнейшие шаги Москвы по войне против Украины зависят от течения майского перемирия.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Ушаков заявил, что контакты России и США по Украине и другим вопросам проходят ежедневно или раз в два дня.

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По словам помощника российского диктатора, дальнейшие шаги страны-агрессора в отношении Украины будут зависеть, в частности, от того, как пройдет перемирие, объявленное Москвой по случаю 9 мая.

Кроме того, Ушаков сделал пропагандистское заявление о якобы попытке Киева запугать иностранных лидеров перед визитом в Москву на 9 мая. Чиновник утверждает, что попытка была сорвана.

Напомним, в конце апреля президент России Владимир Путин объявил трехдневное перемирие в войне против Украины по случаю 9 мая. Киев на это объявление не согласился, предложив вместо этого полное прекращение огня на 30 дней, чтобы нормально начать мирный переговорный процесс. На этом настаивали США, Франция и Британия, однако Кремль эту идею отверг.

Отметим, ряд экспертов утверждают, что Москва тянет время, чтобы не начинать реальные переговоры об окончании войны. И это вызывает раздражение у администрации президента США Дональда Трампа. Так, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о разочаровании обеими сторонами, в то же время сказав, что РФ требует слишьком много в переговорах об окончании войны. Вэнс настоял на том, чтобы Киев и Москва начали прямые переговоры.

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