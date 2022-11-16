У Путина назвали "совершенно истерической" реакцию Польши на падение ракет в Пшеводове

В Кремле назвали "совершенно истерической" реакцию Польши и других стран на падение ракет в районе села Пшеводов Люблинского воеводства возле украинской границы.

Такое мнение высказал спикер российского президента Дмитрий Песков, пишут российские СМП.

У диктатора Владимира Путина отрицают причастность к индиденту, а заявления ряда стран и политиков считают "русофобскими".

"Почему так произошло? Нужно, наверно, вопрос задать Варшаве и все-таки попросить польских официальных лиц быть более сдержанными, сбалансированными и профессиональными в те моменты, когда они говорят о таких чувствительных и потенциально опасных темах", — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, "поляки имели все возможные средства, чтобы сразу сообщить о том, что речь идет об обломках ракеты С-300". Мол, это бы сняло вопрос о причастности к инциденту российских вооруженных сил.

Падение ракет в Польше: реакция политиков

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что ракета не прилетелабы в Польшу, если бы РФ не атаковала украинские населенные пункты.

Похожее мнение и у немецкого канцлера Олафа Шольца. По его словам, этого бы не произошло, если бы не агрессивная война России против Украины.

Между тем глава правительства Великобритании Риши Сунак заявил, что начатая Путиным "жестокая" война в Украине привела к дестабилизации мировой экономики.

В свою очередь, Китай призвал к "спокойствию". По словам пресс-секретаря МИД Мао Нин, "все соответствующие стороны должны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, чтобы избежать эскалации ситуации".

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