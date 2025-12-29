У Путина назвали свое условие для остановки боевых действий

Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

В Кремле нагло заявляют, что Украина должна полностью вывести свои войска с территории всего Донбасса. Мол, только тогда Москва согласится на остановку боевых действий.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

По его словам, речь идет о полном выводе Вооруженных сил Украины за пределы административных границ Донецкой и Луганской областей. Россия, цинично подчеркнул представитель «фюрера», думает о прекращении войны «в контексте достижения своих целей».

Реклама

В то же время Песков отказался отвечать на вопрос о том, требует ли Москва от Киева вывести также войска с территорий Херсонской и Запорожской областей.

«Здесь я уже говорил, что полностью мы не будем комментировать и вдаваться в обсуждение публично отдельных положений», — дерзко ответил представитель Кремля.

Также Песков отказался комментировать идеи создания свободной экономической зоны на Донбассе и совместного управления Запорожской АЭС. Мол, Кремль считает, что это комментировать «нецелесообразно».

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о мирном плане по Украине, который состоит из 20 пунктов. Самый сложный — 14 пункт — о территориях. В частности, США, по его словам, хотят создать в этом контексте демилитаризованную зону или свободную экономическую зону — такой формат, который может учесть взгляды обеих сторон.

Реклама

Вопрос территорий вызывает разногласия, ведь РФ хочет всю территорию Донецкой и Луганской областей. Владимир Путин на переговорах с США требует «весь Донбасс». В частности, на традиционном предновогоднем заседании Государственного совета РФ диктатор значительную часть выступления посвятил теме войны и так называемого «мирного урегулирования».