У Путина назвали свою версию причин торможения переговоров в "нормандском формате"

У Путина назвали свою версию причин торможения переговоров в "нормандском формате"

Россия традиционно перевела стрелки на Украину.

В Кремле ответственность за паузу в работе "нормандского формата" (Франция, Германия, Украина и РФ) перевели на Украину, традиционно обвинив государство в мол невыполнении минских соглашений и достигнутых договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Как известно, в последние годы возникла серьезная пауза в этой работе, дефицит продвижения в выполнении ранее достигнутых договоренностей. Попытки делаются с тем, чтобы придать динамику этому процессу, но, к сожалению, комплекс минских договоренностей не выполняется украинской стороной. Наверное, это главная причина замедления в этом процессе, который произошел", — высказался пресс-секретарь президента страны-агрессора.

Как известно, 14 июля руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что саммит "нормандской четверки" на уровне глав государств Украины, Германии, Франции и России может произойти в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обсуждает с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд возможность участия Вашингтона в переговорах в "нормандском формате".

Напомним, министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что "нормандском формата" нужна новая динамика.

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