Москва якобы готова к переговорам, говорят в Кремле.

В Российской Федерации не устают обвинять Украину и Запад в том, что война началась из-за их действий. Мол, была угроза безопасности России.

Об этом заявил спикер российского президента-диктатора Дмитрий Песков.

По его словам, "конфликт (так РФ называет войну – Ред.) в Украине не зависит от цен на нефть". Война, в который раз заявил Песков, якобы началась "из-за угрозы безопасности России и полного отказа Запада прислушаться к обеспокоенности Москвы".

Кроме того, пресс-секретарь "фюрера" вновь обвинил Украину и, в частности, президента Владимира Зеленского в нежелании садиться за стол переговоров.

Напомним, российский "фюрер" Владимир Путин заявил, что готов ко встрече с Дональдом Трампом, президентом США. Москва якобы ждет "сигналов" от Вашингтона.

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