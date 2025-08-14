Владимир Путин. / © Associated Press

В Кремле назвали главные темы встречи российского "фюрера" Владимира Путина и президента США Дональда Трампа . Переговоры охватят разные темы.

Об этом заявил помощник президента-диктатора РФ Юрий Ушаков.

По его словам, "центральной темой" саммита Путина и Трампа будет урегулирование украинского "кризиса" - то есть начавшейся РФ войны - с "учетом обсуждения", которое было в Кремле 6 августа с участием специального посланника президента США Стива Виткоффа.

Впрочем, говорит Ушаков, лидеры стран "коснутся и других тем". В частности, двустороннее сотрудничество в экономической сфере и вопросы глобальной безопасности.

"В сотрудничестве РФ и США в торгово-экономической сфере огромный и незадействованный до сих пор потенциал", - высказался Ушаков.

В Кремле говорят, мол, продолжительность переговоров будет "зависеть от того, как будет происходить дискуссия".

Заметим, Ушаков также рассказал и другие подробности встречи Путина и Трампа на базе американских ВВС Элмендорф-Ричардсон на Аляске. В частности, переговоры президентов в составе делегаций пройдут по формуле "5 на 5". Среди представителей РФ, в частности, будут министр иностранных дел Сергей Лавров и глава минобороны страны-агрессорки Андрей Белоусов.

Напомним, ранее Дональд Трамп назвал главную цель встречи с Путиным. По его словам, он не будет лично обсуждать территориальное разделение Украины с диктатором РФ. Цель его встречи на Аляске – прекращение огня. Кроме того, американский лидер подтвердил, что Россия столкнется с "серьезными последствиями", если фюрер не согласится прекратить войну.

Отметим, несколькими днями ранее Трамп дал понять, что во время переговоров Вашингтон будет стремиться вернуть Украине некоторые ключевые регионы. Впрочем, американский лидер не уточнил, какие именно территории считают приоритетными.