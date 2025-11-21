У Путина назвали удары РФ желанием "заставить" Зеленского к миру: заявление

Владимир Путин. / © Associated Press

В Кремле продолжают нагло утверждать, мол, агрессорка Россия "полностью открыта" к мирным переговорам и якобы стремится, чтобы переговоры "увенчались успехом".

Об этом цинично заявил спикер диктатора РФ Дмитрий Песков.

Вместе с тем он цинично заявил, что действия российских вооруженных сил – это "принуждение" Зеленского к "мирному решению украинского вопроса". По его словам, работа армии агрессорки РФ "должна убедить Зеленского", что "лучше договариваться и делать это сейчас, а не потом".

"Здесь даже не о войне. Это самое принуждение Зеленского к мирному решению вопроса. Киев должен прямо сейчас принять ответственное решение о мирном урегулировании. Потом будет поздно", - цинично пригрозил Песков.

Напомним, ранее Дмитрий Песков прокомментировал "мирный план" Дональда Трампа. По его словам, якобы Москве ничего не известно о согласии президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры с Россией по «мирному плану» президента США.

Аналитики ISW отмечают, что реакция РФ на "мирный план" демонстрирует неуступчивость Кремля. Москва повторяет свою преданность первоначальным военным целям РФ и обвиняя Украину в нежелании идти на компромиссы.