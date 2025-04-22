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У Путина назвали условия для переговоров с Украиной
В Кремле заявили, что переговоры с Украиной возможны, но только при определенных юридических шагах. Что именно должны сделать в Киеве — объяснил Песков.
Спикер президента России Дмитрий Песков назвал условия для переговоров Москвы с Украиной по войне.
Представителя Кремля цитируют российские средства массовой пропаганды.
«При желании украинской стороны, при открытости украинской стороны, наверное, должны быть приняты какие-то шаги для того, чтобы юридически расчистить эти препятствия на пути таких контактов, если есть такая готовность», — сказал Песков.
Он добавил, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности Москвы к решению вопросов путем переговоров, и вчерашние слова диктатора об обсуждении моратория на удары по гражданским объектам — еще одно повторение этой готовности.
Напомним, 21 апреля Путин ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского о продлении «пасхального перемирия» на 30 дней с полным прекращением огня. Президент РФ сказал, что «надо разобраться».