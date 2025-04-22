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ТСН в социальных сетях

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Политика
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У Путина назвали условия для переговоров с Украиной

В Кремле заявили, что переговоры с Украиной возможны, но только при определенных юридических шагах. Что именно должны сделать в Киеве — объяснил Песков.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Спикер президента России Дмитрий Песков

Спикер президента России Дмитрий Песков / © Associated Press

Спикер президента России Дмитрий Песков назвал условия для переговоров Москвы с Украиной по войне.

Представителя Кремля цитируют российские средства массовой пропаганды.

«При желании украинской стороны, при открытости украинской стороны, наверное, должны быть приняты какие-то шаги для того, чтобы юридически расчистить эти препятствия на пути таких контактов, если есть такая готовность», — сказал Песков.

Он добавил, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности Москвы к решению вопросов путем переговоров, и вчерашние слова диктатора об обсуждении моратория на удары по гражданским объектам — еще одно повторение этой готовности.

Напомним, 21 апреля Путин ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского о продлении «пасхального перемирия» на 30 дней с полным прекращением огня. Президент РФ сказал, что «надо разобраться».

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