У Путина назвали заявление Байдена о возможном вторжении России в Украину 16 февраля "показательной истерикой"

В РФ считают "губительной, очень плохой практикой вот так бросаться словами".
В Кремле назвали слова президента США Джо Байдена о возможном нападении России на Украину 16 февраля "беспрецедентной кампанией по нагнетанию напряженности в Европе".
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
"Действительно, от этого лихорадит весь мир, это не что иное, как абсолютно беспрецедентная информационная кампания по провоцированию и нагнетанию напряженности в Европе", — сказал Песков.
Он добавил, что в Кремле считают "губительной, очень плохой практикой вот так бросаться словами, обвинять, что кто-то на кого нападет, затевать эвакуацию дипломатов, объявлять о том, что они будут уничтожать в посольствах оборудование, перерезать телефонные провода и так далее".
"Это какая-то показательная истерика, которая ни на чем не основывается", — подытожил Песков.
По его словам, "если бы вместо этой истерики и вместо этих показушных информационных деструктивных кампаний декларировалось не голословное, а действительно субстантивное желание обсуждать беспокойство друг друга, то атмосфера в Европе была бы совсем другой".
Напомним:
Западные СМИ сообщили, что ЦРУ и американские военные направили НАТО и союзникам информацию о возможном нападении России на Украину 16 февраля. Такую же информацию союзникам якобы сообщил и президент США Джо Байден, пишет издание Politico со ссылкой на источники.
В то же время в Пентагоне не подтвердили информацию, что Россия планирует полномасштабное военное наступление на Украину 16 февраля.
Читайте также:
- "Европа вздохнула бы с облегчением": Лавров прокомментировал заявление Пристайко о якобы "отказе Украины от НАТО"
- Россия игнорирует консультации в рамках ОБСЕ в Вене, где должна была ответить о своей военной активности
- Подразделения терробороны хотят привлекать к задачам в зоне проведения ООС в Донбассе