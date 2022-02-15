У Путина назвали заявление Байдена о возможном вторжении России в Украину 16 февраля "показательной истерикой"

У Путина назвали заявление Байдена о возможном вторжении России в Украину 16 февраля "показательной истерикой"

В РФ считают "губительной, очень плохой практикой вот так бросаться словами".

В Кремле назвали слова президента США Джо Байдена о возможном нападении России на Украину 16 февраля "беспрецедентной кампанией по нагнетанию напряженности в Европе".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Действительно, от этого лихорадит весь мир, это не что иное, как абсолютно беспрецедентная информационная кампания по провоцированию и нагнетанию напряженности в Европе", — сказал Песков.

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Он добавил, что в Кремле считают "губительной, очень плохой практикой вот так бросаться словами, обвинять, что кто-то на кого нападет, затевать эвакуацию дипломатов, объявлять о том, что они будут уничтожать в посольствах оборудование, перерезать телефонные провода и так далее".

"Это какая-то показательная истерика, которая ни на чем не основывается", — подытожил Песков.

По его словам, "если бы вместо этой истерики и вместо этих показушных информационных деструктивных кампаний декларировалось не голословное, а действительно субстантивное желание обсуждать беспокойство друг друга, то атмосфера в Европе была бы совсем другой".

Напомним:

Западные СМИ сообщили, что ЦРУ и американские военные направили НАТО и союзникам информацию о возможном нападении России на Украину 16 февраля. Такую же информацию союзникам якобы сообщил и президент США Джо Байден, пишет издание Politico со ссылкой на источники.

В то же время в Пентагоне не подтвердили информацию, что Россия планирует полномасштабное военное наступление на Украину 16 февраля.

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