У Путина не хотят продлевать мандат ОБСЕ на границе с Украиной

У Путина не хотят продлевать мандат ОБСЕ на границе с Украиной

Речь идет о пунктах пропуска "Донецк" и "Гуково".

Москва отказывается продлевать мандат миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Об этом российская сторона заявила на заседании постоянного совета ОБСЕ, рассказали в ТСН.Ранок 3 сентября.

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Речь идет о пунктах пропуска "Донецк" и "Гуково" — это сейчас неподконтрольна Киеву участок российско-украинской границы. К слову, эту информацию подтвердили в офисе ОБСЕ. Действующий мандат наблюдателей действует до 30 сентября. В украинском МИД уверены, что Россия блокирует работу инспекторов международной миссии, чтобы спровоцировать серьезное обострение на передовой.

"Это решение подтверждает, что Россия сознательно продолжает саботаж имплемантации Минских договоренностей. Такой шаг имеет целью увеличивать поставки оружия, военного оборудования на временно оккупированную территорию в Донецкой и Дуганський областях", — подчеркнул представитель МИД Украины Олег Николенко.

Новости мира: Кремль отказывается продлевать мандат миссии наблюдателей ОБСЕ

Как сообщалось, в Кремле обеспокоены тем, что США окажут военную помощь Украине, и традиционно пригрозили началом эскалации на Донбассе. Дмитрий Песков заявил: в Кремле "обратили внимание" на планы США оказать военную помощь для Украины.

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