В Кремле отказались комментировали удар по Чонгарскому мосту на административной границе Херсонской области с аннексированным Крымом, который произошел 22 июня.

Отказался хоть что-нибудь говорить об ударе представитель президента-диктатора РФ Дмитрий Песков, пишут российские средства массовой пропаганды.

Так, представитель Кремля переадресовал этот вопрос российскому Минобороны. Мол, это администрации Путина не касается

"Нет, это вопрос министерства обороны", — сказал Песков по просьбе озвучить реакцию официальной Москвы.

Удар по Чонгарскому мосту

Ночью 22 июня по Чонгарскому мосту. Было повреждено дорожное полотно. На нем появилось несколько сквозных дыр. Соединение между оккупированными территориями Херсонщины и полуостровом происходит по другому маршруту.

В украинском Главном управлении разведки отмечают, что сейчас рано анализировать военную целесообразность происходящего на временно оккупированных территориях. Однако в ГУР заявили, что "продолжение следует".

Между тем, военно-политический обозреватель Александр Коваленко выразил мнение, что удары по мосту — лишь прелюдия перед более серьезным действом, в результате которого кафиры на юге могут остаться без одного из путей ухода в Крым.

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