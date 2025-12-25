ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1382
Время на прочтение
1 мин

У Путина нервно отреагировали на рождественское обращение Зеленского

В Москве некорректно назвали президента Украины и сделали заявление.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Песков и Путин

Песков и Путин / © Associated Press

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели рождественское обращение Владимира Зеленского.

«Он (Зеленский — ред.) похож на малоадекватного человека. Рождественское выступление Зеленского некультурно и озлоблено. Его заявления ставят под вопрос, способен ли он принимать адекватные решения по политико-дипломатическому урегулированию», — отметил Песков.

Напомним, 24 декабря Зеленский откровенно озвучил то, что сегодня главное желание каждого украинца.

«Сегодня мечта у всех нас одна. И желание мы загадываем одно на всех. „Чтобы он скончался“ — скажет каждый о себе», — отметил президент.

