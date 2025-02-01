"У Путина нет другого выхода": в The Hill сказали, чего диктатор хочет от Трампа

Путин пытается сыграть на самолюбии Трампа и его желании закончить войну в Украине, чтобы достичь своих целей.

Кремлевский диктатор Владимир Путин надеется с помощью президента США Дональда Трампа разрушить международную изоляцию России и реабилитировать свой политический имидж на мировой арене. Для этого он "осторожно льстит" Трампу и готовит почву для предстоящей встречи с американским президентом.

Об этом пишет научный сотрудник британского аналитического центра Henry Jackson Society, украинско-американский независимый журналист Дэвид Кириченко в статье для The Hill.

По его словам, Путин пытается сыграть на самолюбии Трампа и его желании закончить войну в Украине.

"У Путина нет иного выбора, кроме как умиротворить Трампа. Поскольку экономика России балансирует на грани экономического краха и безудержной инфляции, Путин действует осторожно, чтобы не спровоцировать Трампа, который намекнул на возможность усиления санкций против России" – отмечает автор.

Затяжная кровавая война в Украине, которая изначально планировалась российским военным командованием как победный блицкриг, подорвал репутацию "второй армии мира", истощил ресурсы России и ускорил ее деградацию на мировой арене, считает Кириченко.

"Путин давно одержим идеей представить себя сильным мировым лидером и восстановить статус России как мировой сверхдержавы. Его амбиции вернуть влияние, когда-то принадлежавшее Советскому Союзу, стали центральной темой его руководства. В своем ежегодном послании Федеральному собранию 2005 года он, сетовал на то, что крах советской империи был "величайшей геополитической катастрофой века", что отражает его глубоко укоренившееся желание обратить вспять упадок России после Холодной войны", – говорится в статье.

По мнению журналиста, именно имперские амбиции Путина стали причиной вторжения в Украину и аннексии Крыма в 2014 году. Затем он вмешался в сирийский конфликт в 2015 году, чтобы продемонстрировать миру глобальное влияние России возрождение ее статуса сверхдержавы.

Но через 10 лет эта иллюзия рухнула вместе с режимом Башара Асада. А триумф стал унижением, когда новая власть в Сирии просто выгнала российских военных из страны.

Новым унижением стала Курская операция ВСУ, которая показала, что "сверхдержава" не может защитить и контролировать свою собственную территорию. Спустя почти полгода России так и не удалось вытеснить украинских военных из Курской области, даже с помощью северокорейских солдат, отправленных Ким Чен Ыном "получать боевой опыт" в условиях современной войны.

Журналист отмечает, что Россия по-прежнему отказывается сесть за стол переговоров с Украиной, и при этом очень хочет вести диалог с Америкой. Трамп в свою очередь хочет стать миротворцем, который положит конец войне в Украине.

"В отличие от бывшего президента Байдена, который последовательно обещал неизменную поддержку Украине и следовал принципу "ничего об Украине без Украины", Трамп более склонен добиваться урегулирования, которое ставит в приоритет его собственные политические цели и взгляды на дипломатию", – пишет Кириченко.

По его словам, Путин, вероятно, рассматривает желание Трампа достичь мирного соглашения как возможность добиться выгодных для России условий ценой суверенитета и безопасности Украины.

"Прежде всего, Путин жаждет прямого саммита с США, без Украины, чтобы укрепить свой нарратив о России как о мировой сверхдержаве. Такие переговоры положат конец его изоляции, подтвердят его претензии на Украину и удовлетворят его желание выставить Россию как империалистическую державу, заслуживающую уважения на мировой арене", – подытожил Дэвид Кириченко.

Напомним, издание Foreign Policy пишет, что завершение войны между Россией и Украиной станет самым сложным соглашением в жизни президента США Дональда Трампа. В то же время в украинском правительстве надеются, что президент США начнет переговоры с диктатором.

Читайте также: