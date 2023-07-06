"У Путина очень-очень плохая ситуация": экс-глава ЦРУ призвал власть США "дожимать" Кремль

Россия проливает много крови на поле боя и несет значительные потери в экономике, в тылу, заявил бывший руководитель ЦРУ.

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что власти США должны усилить давление на российские власти, которые уже стоят перед рядом экономических и военных проблем.

Об этом он заявил во время интервью CNN.

Он отметил, что российский диктатор Путин уже находится в сложной ситуации.

"Путин находится в очень сложной ситуации" учитывая попытку мятежа группы Вагнера и экономические санкции, поэтому Соединенные Штаты "должны продолжать закручивать гайки", — заявил Петреус.

Экс-глава ЦРУ отметил, что Россия "проливает много крови на поле боя и несет значительные потери в экономике, в тылу".

"Все не так плохо, как многие из нас надеялись. Однако проблемы в тылу у них есть", — сказал генерал.

Петреус заявил, что российский рынок уже покинули более тысячи крупных западных компаний, среди которых нефтедобывающие. Также Россия страдает от роста дефицита бюджета и прекращением значительной части торговли с Европой.

Экс-директор ЦРУ отметил, что для путинского режима серьезной проблемой стал отток квалифицированных кадров.

"Они потеряли сотни тысяч своих лучших и самых умных — тех, кто больше не хочет жить в стране, которая является мировым изгнанником", — сказал Петреус.

Он заявил, что сейчас нужно усилить давление на российские власти, в частности минимизировать путь экспорта технологий через третьи страны, чтобы Москва не могла обходить санкции.

"Это настоящая игра в кошки-мышки. Она требует огромной настойчивости и внимания к деталям… Мы должны продолжать придерживаться этого – и я уверен, что мы это сделаем", – подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия сейчас стоит на грани начала гражданской войны.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после мятежа "Вагнера" президент России Владимир Путин постарается объединить общество, именно поэтому он уехал в Дагестан, где имеет наименьшую поддержку среди населения.

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