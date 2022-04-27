У Путина опровергают договоренность с ООН об эвакуации гражданских из Мариуполя

У Путина опровергают договоренность с ООН об эвакуации гражданских из Мариуполя

Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков 27 апреля опроверг информацию ООН о совместном с Международным комитетом Красного Креста участии в эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Спикер Владимира Путина заявил, что предложение генсека ООН Антониу Гутерреша об участии в эвакуации "будет прорабатываться".

Об этом пишет "Интерфакс".

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"Эта тема (эвакуации гражданских – ред.) была господином Гутеррешем озвучена, и она будет дальше прорабатываться. Каких-либо конкретных договоренностей в этом вопросе не было", – заявил Песков.

Напомним, 26 апреля Гутерреш встретился с Путиным и после встречи на официальном сайте ООН сообщили о принципиальном согласии президента РФ на участие организации вместе с Красным Крестом в эвакуации гражданских из "Азовстали" в Мариуполе. Генсек ООН якобы договорился об этом во время встречи лицом к лицу с Путиным.

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