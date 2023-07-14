У Путина опровергли заявление о том, что он согласился на продление "зернового соглашения": что говорят

Спикер Путина Дмитрий Песков сообщил, что Россия якобы не делала никаких официальных заявлений о продлении "зернового соглашения".

В России опровергли заявление о том, что диктатор Владимир Путин якобы согласился продлить "зерновое соглашение" с участием Украины и Турции.

Об этом сообщил спикер российского президента Дмитрий Песков, сообщают пропагандистские СМИ РФ.

"Россия не делала никаких заявлений о продлении "зернового соглашения", – сказал он.

Ранее издание AFP сообщило, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о согласии российского диктатора Владимира Путина на продление соглашения. В то же время турецкое агентство Anadolu пишет, что Эрдоган заявил о "едином мнении" Москвы и Анкары в вопросе продления соглашения.

Напомним, в июле 2023 года российский режим начал заявлять, что он больше не согласится на продление зерновой инициативы. В Кремле выдвинули свои условия по этому договору с Турцией.

Так, первым пунктом очередных требований было подключение к SWIFT "Россельхозбанку". Это связано с тем, что за этим банком стоит сын секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Вторым требованием стал запуск на мировой рынок российского аммиака.

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