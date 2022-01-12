Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

У Путина отказались прекращать военные учения возле границ Украины

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
У Путина отказались прекращать военные учения возле границ Украины

Associated Press

Песков говорит, что связи между маневрами войск РФ и переговорами с Западом нет.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается отводить войска из четырех областей вблизи границ с Украиной, потому что, по его словам, связи между маневрами войск и переговорами с Западом по "гарантиям безопасности" нет.

Об этом пишет российский ТАСС.

Песков убеждает, что Россия проводит военные учения на своей территории и будет делать это в дальнейшем.

"Нет, никакой связи нет. Мы говорим все-таки о наших подразделениях и наших военных округах на территории нашей страны, военное строительство и военные учения продолжались, продолжаются и будут продолжаться, это обычная практика любых вооруженных сил", — заявил он.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация начала военные учения в регионах, граничащих с Украиной. Участие в них принимают около трех тысяч российских военнослужащих.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Впервые за 2,5 года союзники НАТО садятся за стол переговоров с россиянами

Впервые за 2,5 года союзники НАТО садятся за стол переговоров с россиянами
Следующая публикация