У Путина отказались прекращать военные учения возле границ Украины

Песков говорит, что связи между маневрами войск РФ и переговорами с Западом нет.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается отводить войска из четырех областей вблизи границ с Украиной, потому что, по его словам, связи между маневрами войск и переговорами с Западом по "гарантиям безопасности" нет.

Об этом пишет российский ТАСС.

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Песков убеждает, что Россия проводит военные учения на своей территории и будет делать это в дальнейшем.

"Нет, никакой связи нет. Мы говорим все-таки о наших подразделениях и наших военных округах на территории нашей страны, военное строительство и военные учения продолжались, продолжаются и будут продолжаться, это обычная практика любых вооруженных сил", — заявил он.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация начала военные учения в регионах, граничащих с Украиной. Участие в них принимают около трех тысяч российских военнослужащих.

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