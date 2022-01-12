У Путина отказались прекращать военные учения возле границ Украины

Песков говорит, что связи между маневрами войск РФ и переговорами с Западом нет.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается отводить войска из четырех областей вблизи границ с Украиной, потому что, по его словам, связи между маневрами войск и переговорами с Западом по "гарантиям безопасности" нет.
Об этом пишет российский ТАСС.
Песков убеждает, что Россия проводит военные учения на своей территории и будет делать это в дальнейшем.
"Нет, никакой связи нет. Мы говорим все-таки о наших подразделениях и наших военных округах на территории нашей страны, военное строительство и военные учения продолжались, продолжаются и будут продолжаться, это обычная практика любых вооруженных сил", — заявил он.
Ранее сообщалось, что Российская Федерация начала военные учения в регионах, граничащих с Украиной. Участие в них принимают около трех тысяч российских военнослужащих.
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